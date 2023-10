Braga defronta Rebordosa no arranque da terceira eliminatória da Taça de Portugal

O Sporting de Braga, finalista vencido da última edição da Taça de Portugal de futebol, visita esta quinta-feira o Rebordosa, do Campeonato de Portugal, em jogo que marca o arranque da terceira eliminatória da competição.

No regresso das competições nacionais depois dos compromissos das seleções, os bracarenses, que já venceram a Taça de Portugal por três vezes, a última das quais em 2020/21, vão visitar o atual quatro classificado da Série B do Campeonato de Portugal, numa ronda que marca a estreia das equipas da I Liga na competição.

O Sporting de Braga foi finalista vencido na última edição da prova, ao ser derrotado pelo FC Porto no jogo decisivo por 2-0, e vai enfrentar uma equipa que já venceu duas eliminatórias para chegar a esta fase e que ainda não perdeu nenhum dos oito jogos oficiais que disputou.

Na primeira eliminatória, o Rebordosa venceu em casa o Lobão, dos distritais de Aveiro, por 2-1, e na segunda triunfou fora frente ao Tocha, também dos distritais, no caso de Coimbra, por 4-2.

O jogo de esta quinta-feira, agendado para as 20h00, no Complexo Desportivo Monte de Azevido, em Rebordosa, é o primeiro das 32 partidas na terceira eliminatória, que vão decorrer até domingo, com as 18 formações da I Liga a jogarem todas fora.