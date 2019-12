Braga desinspirado marca passo na liga

O Sp. Braga foi este domingo surpreendido em casa pelo P. Ferreira (0-1), sofrendo a segunda derrota consecutiva na Liga. Como se previa, os minhotos entraram a dominar mas foram quase sempre previsíveis, o que conferiu algum conforto à defensiva rival. Ainda assim, João Novais viu Ricardo Ribeiro negar-lhe o golo. Não marcaram os arsenalistas, aproveitou o Paços por Douglas Tanque (38’), na sequência de um contra-ataque rápido conduzido por Luiz Carlos.



O 2º tempo trouxe um Braga ainda mais instalado no meio-campo ofensivo, mas continuava a faltar-lhe o discernimento. Sá Pinto alargou a frente de ataque e apostou tudo com as substituições perante um Paços que defendia como podia. Aos 77’, um remate para golo de Ricardo Horta foi desviado involuntariamente por Rui Fonte e logo a seguir Ricardo Ribeiro fez uma tremenda defesa numa tentativa de Wilson Eduardo. Apertava-se o cerco e o guarda-redes dos castores elevava-se à categoria de herói.

