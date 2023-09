Braga épico ganha nos últimos minutos

Foi na raça e com reviravolta que o Sp. Braga ganhou este sábado na casa do Moreirense. Em jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga (devido à participação na 2.ª mão do play-off da Champions), os arsenalistas só chegaram ao triunfo nos descontos.









Adiar um jogo para uma fase de jogos das seleções tem constrangimentos vários. A ausência de três habituais titulares foi o principal. Ainda assim, sem Ricardo Horta, Abel Ruiz e Niakaté, o Sp. Braga entrou bem e chegou de forma justa à vantagem numa boa jogada coletiva que acabou com o remate forte e certeiro de Rony Lopes.

O Moreirense não baixou a intensidade e ameaçou com duas bolas aos ferros da baliza de Matheus. Um prenúncio para o que viria a acontecer com cambalhota no marcador: golos de André Luís e Madson antes do intervalo.









Leia também Sp. Braga já só pensa em vencer o Sporting Artur Jorge, que não esteve no banco por castigo, mexeu no onze e provou que o plantel tem grande profundidade. Moutinho, Pizzi e Al Musrati deram outra energia à equipa e foi mesmo do líbio o golo do triunfo quase no último lance, isto já depois de Banza ter feito o empate.

O Sp. Braga sobe ao 7.º lugar com sete pontos. O Moreirense é 10.º com quatro.