Braga rejeita proposta de 10 milhões de euros do Benfica por Ricardo Horta

Foi recusada a primeira proposta oficial do Benfica por Ricardo Horta. A CMTV sabe que o Braga entende que os 10 milhões de euros oferecidos pela SAD benfiquista são uma falta de respeito, tendo em conta o valor de mercado de Ricardo Horta.



O ano passado foi recusada uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador de 27 anos. Na altura, foram os americanos do Atlanta United que tentaram contratar Ricardo Horta. Terá sido o jogador a travar imediatamente o negócio.





A proposta de 10 milhões de euros do Benfica foi revelada esta terça-feira pelo jornal Record. O clube minhoto já respondeu. Avisou a SAD benfiquista de que nem sequer vai perder tempo a analisar esta proposta. Além desta tomada de posição, a CMTV apurou que o Braga pondera avançar com uma queixa à FIFA contra o Benfica por acreditar que o Benfica está a tentar negociar diretamente com Ricardo Horta.