Braga vence Union Berlim e soma segunda vitória na Liga Europa

O Sporting de Braga somou esta quinta-feira o segundo triunfo em outros tantos encontros no Grupo D da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa o Union Berlim, líder da Liga alemã, por 1-0.

Vitinha, aos 77 minutos, marcou o golo do triunfo dos 'arsenalistas', que se mantêm invictos esta temporada, com apenas um empate em oito encontros oficiais.

Com este triunfo, o Sporting de Braga lidera o Grupo D, com seis pontos, os mesmos do Union Saint-Gilloise, que hoje venceu o Malmö (3-2), que se mantém com zero pontos, tal como os alemães.