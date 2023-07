Daniel Bragança tem o seu primeiro teste de fogo nesta temporada no jogo de preparação desta quarta-feira (20h30, Sport TV 1) com o Genk, no Algarve, após ter perdido a época passada devido a lesão grave.



O médio, de 24 anos, deve voltar esta quarta-feira à equipa de Rúben Amorim para o jogo com o conjunto belga, fazendo dupla com Morita à frente da defesa leonina.









