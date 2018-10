Brahimi alvo do West Ham

‘Hammers’ querem levar o extremo argelino do FC Porto a custo zero.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:48

O West Ham está a estudar a contratação a custo zero de Brahimi, extremo do FC Porto, a partir de janeiro, altura em que o argelino pode assinar por outro clubes, uma vez que termina contrato com os azuis-e-brancos em junho do próximo ano.

O jogador de 28 anos é alvo de longa data dos ‘hammers’, que o tentaram comprar no verão. Mas face à intransigência da SAD do FC Porto, os londrinos acabaram por se reforçar com Felipe Anderson, por 38 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre do clube.

Agora, o West Ham volta a olhar para Brahimi, segundo a imprensa inglesa, mas têm um dilema. O argelino joga na mesma posição que Felipe Anderson e por isso, o técnico Manuel Pellegrini tem de encontrar uma forma de encaixar os dois jogadores na equipa para evitar uma guerra interna. Uma das soluções pode passar por colocar um jogador em cada ala.