Brahimi está disponível para a Roma

Brahimi mostrou-se disponível para representar a Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca. O avançado argelino de 29 anos, que recusou renovar contrato com o FC Porto, terá oferecido os seus serviços ao clube, segundo a imprensa italiana.Uma situação que poderá agradar aos responsáveis da Roma, que anteriormente já tinham manifestado interesse no jogador. Com a saída de Stephan El Shaarawy para o Shanghai Shenua (China), Brahimi encaixa no perfil desejado por Paulo Fonseca para reforçar as alas.O treinador português não trabalhou com o argelino enquanto esteve no FC Porto, mas ficou a conhecê-lo como adversário quando treinou o P. Ferreira e o Sp. Braga.As condições salariais, contudo, poderão dificultar o negócio. Brahimi estará a exigir um contrato de quatro anos - quatro milhões de euros por cada um -, mais um prémio de assinatura de cinco milhões por ser um jogador livre. Um valor incomportável para a direção da Roma, que só deverá avançar com o negócio caso o jogador esteja disposto a ceder.Brahimi representou o FC Porto nas últimas cinco temporadas. Nesse período, realizou 215 jogos, apontou 54 golos, conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira.O FC Porto exige 30 milhões de euros para libertar Tiquinho Soares. O avançado brasileiro tem mercado na China e já terão chegado duas propostas ao Dragão, a rondar os 20 milhões de euros.