Brasil rendido a Jorge Jesus

Oito vitórias consecutivas e liderança isolada. Jorge Jesus está imparável e continua a impressionar no campeonato brasileiro. Ontem voltou a ganhar e no final até fez uma homenagem aos adeptos surdos-mudos do Flamengo.O técnico fez as delícias da torcida na madrugada de ontem, com um triunfo sobre o Internacional (3-1). A equipa visitante ficou a jogar com menos dois jogadores na primeira parte e já perdia ao intervalo com um golo de Gabigol. Mesmo assim o Internacional empatou através de Edenilson (49’), mas De Arrascaeta e Bruno Henrique deram a vitória ao ‘Fla’.No final do jogo, o técnico fez um gesto para "homenagear os adeptos surdos-mudos" do clube. "Ensinaram-me alguns gestos quando estive com eles no centro de treinos. E ensinaram-me este gesto, que significa ‘Flamengo, I love you’", explicou o técnico.Apesar do bom momento da equipa do Rio de Janeiro, o treinador português fez questão de criticar jogadores que estiveram menos bem no embate com o Internacional. Um deles foi o defesa Rafinha, que levou uma descompostura no final do jogo, à frente de todos os seus colegas.Ainda sobre a partida com a formação de Porto Alegre, o técnico de 65 anos criticou a atitude da equipa quando o adversário passou a jogar com 9: "Os jogadores não podem pensar que o jogo se torna mais fácil."Jesus garantiu ainda que não vai poupar ninguém para o jogo do campeonato amanhã no Maracanã, com o São Paulo (23h00). É que no dia 3 de outubro o Mengão vai ao terreno do Grémio, na 1ª mão das meias-finais da Taça dos Libertadores.