Rui Pedro Braz vai continuar na estrutura do futebol do Benfica na próxima temporada, mas agora com poderes menos abrangentes e perfeitamente definidos, apurou o CM.



Na nova época, o atual diretor-geral vai passar a ser designado como diretor-desportivo (acumulava com a posição de diretor-geral), reportando a Lourenço Coelho, administrador da SAD e novo homem-forte para o futebol.









Ver comentários