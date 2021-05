Brilho suíço de Seferovic não chegou para prémio de melhor marcador da Liga

Seferovic bem marcou, até por duas vezes, não chegou. Pote fez melhor. O brilho do suíço foi insuficiente no cair do pano do campeonato para o Benfica que já pensava na final da Taça, na qual não contará com Lucas Veríssimo, que se lesionou. Já o Vitória fica fora da Europa.Jesus trocou sete jogadores, Moreno fez o mesmo com cinco. Variações dos dois lados e o jogo é que paga. A primeira parte foi muito pobre e cedo se percebeu que o Benfica vinha com uma missão bem explícita: procurar o suíço a cada ataque. Curiosamente, a primeira grande oportunidade do avançado helvético surgiu do nada, numa falha do guardião Trmal - Munim conseguiu evitar o golo.Fora isso, um par de remates sem perigo e um lance em que Darwin chegou atrasado ao cruzamento de Gilberto. Dos homens da casa, então, zero motivos de alerta na defensiva encarnada. Aliás, falando em alertas, a notícia da metade inicial foi mesmo a lesão de Veríssimo, baixa para domingo.O regresso dos balneários devolveu algum sorriso aos benfiquistas. Excelente jogada e um passe de Darwin para a finalização certeira do homem que estava debaixo do maior dos focos. 0-1 aos 48’, 0-2, dez minutos depois. Canto e desvio de Gabriel ao primeiro poste , com Seferovic, agora de cabeça, a brilhar e a dar brilho aos olhos de Jorge Jesus. Reagiu o V. Guimarães, que reduziu também num canto, por Jorge Fernandes. Só que Everton, sem possibilidade de passar a ‘Sefe’, encerraria o resultado no 1-3. Vitória fora da Europa, Benfica segue.. para a final da Taça.Haris Seferovic é o destaque inevitável do encontro. Procurava marcar para chegar ao objetivo de se sagrar o melhor marcador do campeonato e fê-lo por duas vezes - foi o nono bis do avançado suíço na temporada. Muitas vezes desdenhado pelos próprios adeptos do Benfica, responde com números: 26 golos, 22 na Liga.O prejuízo já estava feito, pelo que ficam os sinais para o futuro - a final da Taça e a próxima época. Darwin voltou a destacar-se, Seferovic voltou a bisar e Everton entrou para matar as dúvidas no resultado.Era um dos poucos objetivos de Jesus para o jogo: evitar lesões de titulares. A lesão muscular de Lucas Veríssimo deve afastá-lo da final da Taça. Nota para a má época do V. Guimarães, que fica fora da Europa.Sem problemas de maior, Vítor Ferreira foi gerindo o encontro e apenas puxou do amarelo por duas vezes, numa das quais numa simulação de Adel Taarabt, que tentava ganhar um penálti para Seferovic. Também parece ter decidido bem outro lance na área vimaranense, então com protestos por alegada falta de Quaresma.Bruno Varela, habitual titular na baliza do V. Guimarães, sofreu uma rotura muscular na coxa direita no treino de terça-feira, motivo pelo qual falhou o reencontro com o Benfica. Prevê-se uma longa recuperação.