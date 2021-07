Bruno Costa regressa ao FC Porto

"O FC Porto é como uma segunda casa para mim. Chego com tremenda alegria, confiança, ambição e com muita vontade de honrar estas cores", disse ontem Bruno Costa, reforço portista, proveniente do Portimonense (jogou cedido ao P. Ferreira na última época).Para além de prometer o "máximo de ambição" no regresso, o jogador deixou um desejo para a nova temporada. "Espero que os adeptos possam vir ao estádio, porque o Dragão fica muito mais bonito com eles aqui", disse o jogador ao site do clube. Costa realizou na última época 33 jogos tendo marcado quatro golos.O médio de 24 anos que fez praticamente toda formação nas escolas portistas sucede a Pepê e a Fábio Cardoso e assina um contrato com os dragões válido por três temporadas.