Bruno de Carvalho ‘altera’ hora do treino no dia da invasão a Alcochete

Dias antes da invasão da Academia do Sporting, Jorge Jesus tinha determinado que o treino de 15 de maio de 2018 seria de manhã. Mas Bruno de Carvalho, acusado de ser um dos autores morais do crime, trocou-lhe as voltas. Na véspera do ataque, o ex-presidente dos leões reuniu com a equipa técnica."Disse que era o fim da linha. Saímos da reunião com a certeza de que não éramos mais treinadores do Sporting", contou esta quarta-feira Raul José, antigo adjunto de Jesus, no Tribunal de Monsanto.No fim da reunião, Bruno de Carvalho sugeriu que Jesus alterasse o treino para a tarde de terça-feira, o dia em que mais de 40 homens de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete."Ele disse que só assim o departamento jurídico teria tempo de elaborar as notas de culpa", explicou Raul José, que viveu "cinco minutos de terror": "Pensei que não íamos sobreviver ali."Termina esta quinta-feira o prazo para as defesas dos 44 arguidos se pronunciarem sobre o requerimento do Sporting para que oito dos jogadores agredidos sejam ouvidos por videoconferência.Caso tenham que comparecer em tribunal, pede-se que testemunhem na ausência dos arguidos. A juíza Sílvia Pires decide amanhã. Para a semana falam jogadores como Maximiano, Wendel ou Bruno Fernandes.