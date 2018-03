Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho arrasa Luís Filipe Vieira

Presidente do Sporting enumerou casos de Justiça que levantam suspeitas sobre o rival, como o E-Toupeira, mails ou vouchers.

Por João Pedro Óca | 01:30

Bruno de Carvalho voltou a arrasar Luís Filipe Vieira horas depois de este ter dito que o Benfica ganha de forma limpa, que é um clube livre, do ponto de vista financeiro, e que não vive da boa vontade de créditos de última hora dos bancos, referindo-se indiretamente ao Sporting.



"Eu nunca ‘sube’ o que é viver de favores do banco e sempre limpei as minhas vitórias", começou por escrever o presidente do Sporting na rede social Facebook.



O líder dos leões enumerou, em seguida, os casos de Justiça que levantam suspeitas sobre o clube da Luz, simulando um discurso do presidente do rival.



"Eu apenas sou arguido num caso muito grave em termos criminais [operação Lex], eu apenas tenho o meu braço-direito acusado [Paulo Gonçalves], eu apenas estou envolvido nos processos vouchers, mails, E-Toupeira, que estão a ser investigados por poderem assumir a forma de corrupção e tráfico de influências, envolvendo pessoas da FPF, Liga, arbitragem. Eu apenas apoio claques ilegais", pode ler-se numa publicação em que está anexada uma imagem com o registo criminal de Al Capone, um mafioso que se tornou célebre nos EUA nos anos de 1920 e 1930.



"Em suma, vou ‘mazé’ depois do treta [‘tetra’] lutar com todas as minhas ‘forças’ pelo peta [‘penta’]", prosseguiu, no mesmo registo irónico, Bruno de Carvalho, que assinou a publicação como "um estadista".



Conflito com o SP. Braga

O Sporting reclama uma dívida de cerca de 380 mil euros ao Sp. Braga nas transferências de Rui Fonte e Pedro Santos, ao abrigo do mecanismo de solidariedade. Fonte dos leões disse ao CM que o clube tentou saldar a dívida de um milhão, no negócio de Battaglia, em fevereiro, mas não chegou a acordo com os minhotos em relação ao acerto de contas. Já o Sp. Braga diz que deve cerca de 70 mil euros e vai pagar hoje ao Sporting.