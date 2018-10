Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho enviou mensagens agressivas a Geraldes dois dias antes do ataque de Alcochete

Antigo presidente leonino mostrou raiva contra os jogadores.

23:19

Bruno de Carvalho enviou mensagens agressivas a André Geraldes pouco depois da derrota do Sporting com o Marítimo, a dois dias do ataque de Alcochete. O ambiente de tensão era notório e os jogadores eram o alvo do antigo presidente.



"A p*** que vos pariu a todos, esse Rui é o rei! Vão se f**** a todos", lê-se na mensagem a que o Correio da Manhã teve acesso.



O antigo presidente do Sporting mostrou-se irritado com os resultados do clube e enviou mensagens inflamadas de raiva em que culpava Patrício pelas derrotas dos leões.



"Metam a taça no c*", enviou ainda Bruno a 13 de maio.



A investigação encontra-se agora a tentar perceber se Bruno de Carvalho incentivou o ataque a Alcochete propositadamente ou se o fez de forma irresponsável.