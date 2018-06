Bruno de Carvalho impede acesso de Sousa Cintra ao Estádio de Alvalade

Novo presidente da SAD indicado pelo Conselho de Gestão não pode entrar nas instalações.

09:49

Bruno de Carvalho está a impedir o acesso às instalações da SAD do Sporting a Sousa Cintra, designado pelo Conselho de Gestão para gerir a sociedade desportiva até que haja uma nova direção eleita no clube.



A CMTV sabe que Sousa Cintra ainda não conseguiu aceder ao estádio porque o ex-presidente não está a permitir que seja feita a entrada, apesar da Assembleia-Geral de sábado que ditou a destituição da direção do Sporting.



A equipa da SAD está a ponderar chamar as autoridades para resolver o impasse.



Bruno de Carvalho acumulava a presidência do clube com a da SAD, uma vez que o clube é o principal acionista da Sociedade Anónima Desportiva.



(Em atualização)