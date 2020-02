"Bruno de Carvalho quis amedrontar funcionários": as revelações de Varandas sobre o ataque à Academia do Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi esta sexta-feira ouvido no Tribunal de Monsanto, onde entrou com a ajuda de um segurança e de três polícias, e contou que numa reunião com Bruno de Carvalho, a 14 de maio de 2018, o antigo presidente intimidou funcionários. "Apontou o dedo indicador aos presentes e disse que precisava de saber quem estaria com ele no dia seguinte, acontecesse o que acontecesse. Queria amedrontar os funcionários", afirmou.