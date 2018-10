Indeferida providência cautelar contra decisões da antiga Comissão de Fiscalização do Sporting.

Bruno de Carvalho perdeu a terceira providência cautelar na "guerra" jurídica que está a travar contra o Sporting. O antigo presidente do Sporting pedia, nesta ação, a revogação das sanções disciplinares decididas pela Comissão de Fiscalização, nomeadamente, no seu caso concreto, a suspensão por um ano do estatuto de sócio, anunciada em agosto, sabe o Record