Bruno Fernandes amarrado ao Sporting por cláusula de 5 milhões de euros

Bruno Fernandes está amarrado por uma cláusula de cinco milhões de euros, apurou ojunto de fonte sportinguista.O Sporting, se receber uma proposta de 50 milhões de euros para vender Bruno Fernandes e recusar a oferta, tendo em conta o contrato celebrado com o seu capitão de equipa, ver-se-á na contingência de "pagar cinco milhões de euros ao agente do futebolista", explica a nossa fonte. A cláusula dos cinco milhões de euros foi assinada durante o consulado da Comissão de Gestão e está em vigor.Sousa Cintra conseguiu resgatar alguns jogadores que se preparavam para abandonar Alvalade como consequência da invasão da Academia de Alcochete.Nesse lote de futebolistas encontrava-se Bruno Fernandes. Cintra assegurou a continuidade do atleta mais valioso dos leões, mas, no contrato, ainda segundo a nossa fonte, passou a constar a tal cláusula que "obrigaria o clube a pagar cinco milhões de euros ao agente caso surgisse uma proposta de 35 milhões de euros para a venda" do futebolista. No entanto, os leões, se não a aceitassem, teriam, na mesma, de pagar os tais cinco milhões a Miguel Pinho.Com a entrada da direção que sucedeu à Comissão de Gestão, o Sporting fez um novo contrato com Bruno Fernandes, mais generoso para o jogador. Mas, segundo a nossa fonte, "a tal cláusula dos cinco milhões manteve-se, embora para uma oferta de compra de 50 milhões", o que no entender de alguns antigos dirigentes leoninos constitui um erro clamoroso de gestão."Ao melhorar-se o contrato acabava-se de imediato com essa cláusula", sustenta a nossa fonte. Sousa Cintra, contactado pelo, entende ser esse "o raciocínio lógico", mas diz desconhecer os passos dados pela administração leonina. Todavia, "da maneira como o Sporting tem funcionado... já não digo nada", acrescentou Cintra.Como os 50 milhões de que se fala são uma cifra baixa para as pretensões do clube, a transferência continua em banho-maria. E Varandas não cede: quer 70 milhões, no mínimo.O Atl. Madrid é outro dos ‘tubarões’ do futebol europeu interessados em Bruno Fernandes, apurou o. Os outros já conhecidos são, como revelou o, o Man. United e o Manchester City.O United foi o primeiro, mas, depois, surgiu o rival, embora, neste caso, com um modelo de negócio diferente e com a hipótese da operação chegar próximo dos 100 milhões de euros: o jogador permaneceria em Alvalade até final da época e arranjar-se-ia forma de os leões receberem um adiantamento pela futura venda.Frederico Varandas, sabe o, já teve uma conversa com o Man. City."Se o Bruno Fernandes não sair agora, de certeza que sai no verão, porque o Sporting já falou com outros clubes. Alguma coisa irá acontecer, mas não tenho a certeza se será agora ou no fim da época", foi desta forma que o empresário Jorge Mendes abordou pela primeira vez a transferência do médio do Sporting.O superagente, que falou à margem de um evento da Associação Mundial de Agentes de Futebol, que decorre em Londres, acredita que pode transferir o médio por um valor a rondar os 70 milhões.A apresentação de Sporar no Sporting foi adiada para esta quinta-feira. Fonte oficial dos leões reconheceu que na base da alteração estiveram "alguns problemas burocráticos".O avançado esloveno, proveniente do Slovan Bratislava, realizou esta quarta-feira os tradicionais exames médicos, mas só será oficializado esta quinta-feira. Sporar vai assinar um contrato por quatro temporadas e meia (até 2024), custando aos leões sete milhões de euros. Vai receber 2,5 milhões euros brutos por ano.