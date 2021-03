Bruno Fernandes assiste mas empata

Bruno Fernandes teve uma participação decisiva no golo de Diallo (50’), mas o Man. United acabou por se deixar empatar (1-1) já nos descontos do jogo grande da 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa.Depois de uma primeira parte equilibrada, com as duas equipas a desperdiçarem boas ocasiões de golo, os red devils colocaram-se em vantagem por Diallo, jovem costa-marfinense de 18 anos que substituiu Martial ao intervalo. Bruno Fernandes fez um grande passe e, Diallo, num golpe de cabeça, surpreendeu Donnarumma.Contudo, o AC Milan, de Rafael Leão, que viu um golo ser-lhe anulado por ter ajeitado a bola com a mão, acabou por empatar no último lance do encontro através de Simon Kjaer.Já Harry Kane (25’ e 70’) colocou o Tottenham de José Mourinho em vantagem (2-0) na eliminatória ao bisar no triunfo sobre o Dínamo Zagreb.No duelo entre treinadores portugueses, a Roma, de Paulo Fonseca, levou a melhor sobre o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro. A formação italiana construiu uma vantagem confortável (3-0) para a segunda mão com golos de Lorenzo Pellegrini (23’), El Shaarawy (73’) e Gianluca Mancini (77’).O Olympiacos, treinado por Pedro Martins e com Bruma a titular, acabou por sair derrotada (1-3) na receção aos ingleses do Arsenal.