Bruno Fernandes bisa e dá festival na Liga inglesa

Bruno Fernandes foi este sábado a peça fulcral, com dois golos e uma assistência, da reviravolta (3-1) do Manchester United frente ao Everton, em jogo da 8.ª jornada da Liga inglesa, realizado em Goodison Park, casa da equipa da cidade de Liverpool.





O Everton chegou à vantagem aos 19 minutos por intermédio de Bernard com um tiro rasteiro à entrada da grande área dos ‘red devils’. Foi no 25º minuto da partida que começou o show de Bruno Fernandes, que, com um belo e raro golo de cabeça, fez o empate. Pouco tempo depois (32’), o camisola 18 voltou a colocar a bola dentro da baliza de Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, com um cruzamento em arco, que acabou por ser um remate, visto que Marcus Rashford não conseguiu tocar na bola. Teríamos de esperar até ao minuto 90+5 para que o português voltasse a espalhar magia. Num contra-ataque da equipa de Manchester, Bruno Fernandes assistiu para a estreia a marcar de Cavani pelos ‘red devils’, que selou o triunfo em 3-1.