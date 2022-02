Um golo e uma assistência fizeram de Bruno Fernandes a estrela de um jogo louco que culminou com o triunfo do Manchester United frente ao Leeds, por 4-2.





Os red devils entraram bem e colocaram-se em vantagem através de um cabeceamento de Maguire (34’), após um cruzamento de Luke Shaw. Bruno Fernandes ampliou a vantagem ainda antes do intervalo (45’+5), também num golpe de cabeça no coração da área. Enganou-se quem pensou que o jogo estava decidido. O Leeds entrou com tudo no segundo tempo e reduziu num cruzamento-remate de Rodrigo (53’) que acabou por surpreender De Gea. O United tremeu e no minuto seguinte Raphinha repôs a igualdade ao emendar, ao segundo poste. A equipa forasteira reorganizou-se e Fred fez o 3-2, numa boa jogada de envolvência do ataque.