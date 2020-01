Bruno Fernandes certo no Manchester United

Bruno Fernandes vai ser reforço do Manchester United. O negócio poderá render 80 milhões de euros ao Sporting, apurou oO negócio ficou esta terça-feira alinhavado, com os leões a receberem 55 milhões de euros a pronto pagamento, mais 25 milhões de euros por objetivos, sendo que desta verba dez milhões serão uma mera formalidade, bastando Bruno integrar os convocados numa determinada série de jogos. Os mais difíceis podem passar pela conquista da Champions e títulos em Inglaterra.Certo é que Bruno Fernandes será a transferência mais cara de sempre do Sporting, superando os 45 milhões de euros de João Mário para o Inter. Varandas vai receber 55 milhões, mas nos cofres dos leões só ficam 31,1 milhões de euros, pois terão de pagar 10% ao empresário (5,5 M €); 10% da mais-valia do negócio à Sampdoria (Bruno custou 9 milhões, ou seja paga 4,6 M €) e dar 30% também da mais-valia (13,8 M €) à Banca.Bruno Fernandes é esperado esta quarta-feira em Inglaterra para fazer os habituais exames médicos e assinar um contrato com o Man. United válido até 2025.Luiz Phellype acabou a época à 18.ª jornada. O ponta de lança fez uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo de segunda-feira com o Marítimo (1-0), sendo substituído aos 15’. O brasileiro será agora operado. Face a esta ‘baixa’, os leões não fecham a porta a uma nova contratação.Entretanto, Renan tem uma tendinopatia no adutor esquerdo e Vietto continua a recuperar de uma luxação na articulação tíbio peroneal superior.