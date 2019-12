Bruno Fernandes concretiza sonho de criança em treino solidário do Sporting

"O meu maior desejo é conhecer pessoalmente o Bruno Fernandes e um dia conseguir entrar de mão dada com ele em Alvalade antes de um jogo". O pedido, feito ao Pai Natal numa carta segundo as regras da quadra, foi feito pelo jovem Martim Rosa, que este sábado teve um dia para não mais esquecer.Martim foi uma das crianças que estiveram no relvado de Alvalade durante um treino à porta aberta com fins solidários. O Sporting disponibilizou as bancadas aos adeptos, com uma única exigência: que cada pessoa levasse um brinquedo. Todos os bens recolhidos serão entregues a instituições apoiadas pela Fundação Sporting. Cerca de três mil pessoas responderam à chamada.Martim teve uma vista privilegiada dos trabalhos. "Gostava também muito de ter uma bola do Sporting assinada por todos os jogadores. Um grande beijinho para o Juba [mascote do clube leonino] e para o Bruno Fernandes", escreveu ainda na carta que endereçou ao Pai Natal e que chegou às mãos dos responsáveis leoninos.Algumas das crianças que acompanharam os jogadores na entrada em campo eram familiares dos mesmos. Após o apronto, o primeiro após as miniférias natalícias, Bruno Fernandes ficou no relvado de Alvalade a dar toques na bola com a filha.O Sporting acabou com o protocolo que tinha com o FC Porto para os jogos entre as duas equipas, que estipulava um preço dos bilhetes para os adeptos visitantes abaixo da tabela.A decisão partiu de Frederico Varandas devido ao conflito com a Juventude Leonina e o Coletivo Ultras XXI. "O presidente entendeu que 99,9% das pessoas beneficiadas eram das claques e que não fazia sentido estar a financiar indiretamente esses grupos depois de se ter cancelado o protocolo com eles", disse aofonte leonina.