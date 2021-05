Bruno Fernandes elogia apoio dos adeptos do Sporting à equipa

O antigo capitão do Sporting Bruno Fernandes, que joga no Manchester United, afirmou esta terça-feira que os adeptos devem compreender que é "sempre melhor" estar do lado da equipa, elogiando o grupo conseguiu conquistar o título.

"Muitos parabéns ao Sporting, finalmente o jejum de 19 anos acabou e esperemos que venha para ficar. Mais importante é festejar, aproveitar e desfrutar da noite", disse o internacional português, numa mensagem divulgada pela televisão do clube.

Bruno Fernandes elogiou o apoio dos adeptos ao grupo orientado pelo técnico Rúben Amorim, referindo que devem compreender que, assim, o grupo fica mais forte.

"Os adeptos demonstraram ser, uma vez mais, o 12.º jogador. Compreendam que estar do lado da equipa vai ser sempre melhor e vai sempre tornar a equipa mais forte. Um abraço a toda a nação sportinguistas", afirmou o médio, de 26 anos, que alinhou no clube 'verde e branco' entre 2017 e janeiro de 2020.

O antigo camisola 8 dos 'leões' felicitou os jogadores e toda a estrutura do Sporting pelo título, mas voltou a centrar o seu discurso nos adeptos leoninos.

"Apoiem estes jogadores extraordinários, que acabaram com este jejum e conseguiram trazer alegrias para a nação sportinguista. Fizeram tudo para que vocês pudessem voltar a sentir o que é ser campeão nacional", frisou.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.