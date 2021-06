Bruno Fernandes é o jogador português mais caro das cinco maiores ligas de futebol da Europa. Segundo um estudo do CIES (Observatório do Futebol), o médio do Manchester United tem uma estimativa de custo, em termos transferência, na ordem dos 154,3 milhões de euros. Um valor que faz dele o quinto futebolista mais caro do denominado Big Five (Ligas de Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha). E que quase triplica a verba paga pelos ‘...