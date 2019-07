Bruno Fernandes em Alcochete com a cabeça em Inglaterra

Bruno Fernandes apresentou-se esta quinta-feira ao trabalho em Alcochete, apesar das férias terem sido marcadas pela forte possibilidade de se transferir para Inglaterra.O médio mais goleador de sempre da Europa (32 golos em 53 jogos) chegou à Academia do Sporting sorridente e bem disposto. Integrou-se com facilidade na sessão de trabalho orientada pelo técnico Marcel Keizer e até conversou com alguns reforços. Ainda não falou com Frederico Varandas sobre a transferência, mas osabe que está tranquilo e acredita que o seu futuro não passa pelos leões. Inglaterra é o destino mais provável.É lá que Manchester United e Tottenham estão a formular propostas oficiais para entregarem ao empresário Miguel Pinho. O presidente do Sporting pede 70 milhões de euros.As propostas pelo internacional português de 24 anos rondam os 55 milhões de euros. Uma verba que fará do capitão verde-e-branco a venda mais cara de sempre do clube de Alvalade, depois da transferência de João Mário para os italianos do Inter de Milão a troco de 40 milhões.Bruno Fernandes vai continuar a treinar até chegar essa proposta, o que pode acontecer ainda antes da partida para o estágio dos leões na Suíça, agendada para domingo.O médio argentino Battaglia e o defesa direito francês Rosier continuam a trabalhar com limitações em Alcochete. O argentino está a cumprir o plano de recuperação à intervenção cirúrgica ao joelho direito, e o reforço francês encontra-se na fase final da recuperação de uma fratura do quinto metatarso do pé direito.O avançado iraniano Ali Alipour, de 23 anos, que alinha no Persepolis, está na mira do Sporting, apurou o. O internacional iraniano (1,81 metros e 75 quilos) pode ter sido recomendado pelo seu compatriota Alirezza Rabbani, cientista em desporto que lidera a unidade de performance do Sporting.