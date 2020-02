Bruno Fernandes empata na estreia na Premier League

Bruno Fernandes tentou, mas a estreia não foi como ambicionava. O Man. United empatou em casa (0-0) com o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, para a Liga inglesa.O ex-leão, dois dias depois de ser apresentado como reforço do clube inglês, atuou os 90 minutos e esteve bastante interventivo. Aos 33’, o médio rematou fora da área, com a bola a sair perto do poste da baliza defendida por Rui Patrício, com quem trocou um abraço antes da partida. Já na segunda parte, de livre, Bruno quase inaugurou o marcador, mas o guarda-redes do Wolves estava atento e segurou o nulo. Ainda antes deste remate, o médio viu o amarelo por travar um contra-ataque de Raúl Jiménez.No final do jogo, o médio mostrou-se feliz com a estreia. "Foi um misto de emoções. É um sonho tornado realidade", disse.A partida foi ainda marcada pela estreia de Podence pelos wolves. Aos 76’, entrou para o lugar de Adama Traoré.Noutro jogo da Liga inglesa, o Liverpool goleou (4-0) o Southampton e tem agora 73 pontos, mais 38 pontos que o United e Wolverhampton, sexto e sétimo classificados.