Bruno Fernandes estraga festa de João Félix no Atlético Madrid

João Félix viu esta quarta-feira uma noite de glória, com um belo golo de cabeça, ser estragada por uma assistência de Bruno Fernandes para um tento de Elanga, no empate entre o Atl. Madrid com o Manchester United (1-1), na 1ª mão dos oitavos de final da Champions.









Os colchoneros entraram com tudo. Uma pressão alta sobre a bola causou problemas à formação inglesa, que revelou uma grande incapacidade de segurar a bola e criar perigo.

Foi João Félix quem assumiu o comando do Atl. Madrid. E até nem precisou de muito tempo para inaugurar o marcador, bastando 7 minutos para celebrar após um bom golpe de cabeça.









Leia também Dragão de raça empata com o Atl. Madrid O meio-campo do United praticamente não existia. Cristiano Ronaldo desesperava com a falta de bola. Fez apenas um remate em toda a primeira parte que saiu ao lado da baliza.

Houve sempre mais Atl. Madrid e ao cair do pano da primeira metade o resultado podia ter sofrido alteração, caso o cabeceamento de Vrsaljko não tivesse batido no poste, depois de um ressalto em Lindelof.





A segunda parte começou como terminou a primeira, ou seja, com mais Atl. Madrid.





João Félix foi sempre um dos mais perigosos, embora a revelasse alguma falta de pontaria.





Quando Bruno Fernandes assumiu a batuta, apareceu o United. Ronaldo ainda atirou um livre para as nuvens, antes de Bruno Fernandes assistir Elanga para o empate, numa altura em que João Félix já tinha sido substituído. Os colchoneros ainda atiraram uma bola à trave por Griezmann. O empate favorece os ingleses, pois os espanhóis foram sempre a melhor equipa em campo.