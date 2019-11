Sporting troca Bruno Fernandes por três reforços

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Sporting não tira da cabeça a ideia de vender Bruno Fernandes. Com a transferência do seu capitão conseguiria contratar três jogadores e ainda metia dinheiro ao bolso, sabe o. A ideia não é nova, vem do último verão e as contas estavam feitas. Os planos, porém, saíram furados e o médio ficou em Alvalade.Ao abortar a venda do internacional português, que os leões tentaram ... < br />