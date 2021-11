Bruno Fernandes: “Há mais qualidade, não é só Cavani e CR7”

“Honestamente, penso que temos muita qualidade na equipa, não é só o Cavani e o Cristiano Ronaldo. Temos talento na equipa. Para mim, não importa quem estiver, sei que a qualidade é alta”, disse esta segunda-feira Bruno Fernandes, médio do Man. United, no lançamento do jogo desta terça-feira (20h00) no reduto da Atalanta, em jogo da Champions.









O internacional português disse ainda que agora está totalmente focado no encontro com a equipa italiana. “É uma competição diferente e queremos ganhar. Temos de estar concentrados”, apontou.

Nesta altura, os red devils estão no primeiro lugar do Grupo F, com seis pontos. O Villarreal segue na segunda posição, com quatro pontos, à frente da Atalanta (4), que está no terceiro posto, e Young Boys (3), que está em último.