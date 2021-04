Bruno Fernandes conduziu o Manchester United às meias-finais da Liga Europa, confirmando a supremacia da equipa inglesa sobre os espanhóis do Granada com um triunfo por 2-0.









A formação inglesa, que também tinha ganhado em Espanha por 2-0, precisou de seis minutos para acabar com as esperanças do Granada. Cavani, após passe de Pogba, fez o 1-0. Os ingleses controlaram sempre o jogo e acabaram por beneficiar de um autogolo de Jesús Vallejo para fazer o 2-0, nos descontos.

Já a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, ainda tremeu em Itália quando o Ajax inaugurou o marcador por Bryan Brobbey (49’). No entanto, contra a corrente do jogo, Dzeko (72’) fez o golo que garantiu a passagem à fase seguinte, dado que na 1ª mão os italianos venceram na Holanda, por 2-1.





Já o Arsenal passeou a sua classe na República Checa, com uma goleada por 4-0, com golos de Nicolas Pépé (18’), Lacazette (21’, de g.p., e 77’) e Bukayo Saka (24’). Ficou esclarecido que o empate da 1º mão (1-1) não passou de um acidente de percurso.





Também o Villarreal logrou seguir em frente com um triunfo por 2-1 sobre o Dínamo Zagreb, depois de ter ganhado na primeira mão por 1-0. Esta quinta-feira os golos foram de Paco Alcácer (36’), de Moreno (43) e de Mislav Orsic (74’). As ‘meias’ da Liga Europa têm a primeira mão agendada para o dia 29 deste mês e a segunda para o dia 6 de maio. Os jogos já estão definidos, com o Manchester United a defrontar o Ajax e o Villarreal a receber o Arsenal. A final será disputada no Estádio Gdansk (Polónia), no dia 29 de maio.