Bruno Fernandes muito perto de sair do Sporting e de ir para o Manchester United

O Sporting apresenta-se este domingo (19h00, Sport TV1) aos sócios, frente ao Valência, no Torneio Cinco Violinos, em Alvalade, num jogo que pode marcar a despedida de Bruno Fernandes, que continua na agenda do Manchester United, sabe oO capitão leonino tem sido um dos elementos mais ativos da equipa na pré-época. Continua a ser o motor e o goleador dos leões. Este domingo deverá ser o jogador mais aplaudido pelos adeptos quando pisar o relvado. Um gesto de gratidão dos sócios para o futebolista, que pode deixar o clube.Frederico Varandas tem-se mantido intransigente nas negociações e pede 70 milhões de euros pelo médio mais goleador de sempre da Europa (32 golos em 53 jogos numa temporada).sabe que o Man. United está apertar o cerco e que o empresário do médio, Miguel Pinho, está em Inglaterra para trazer essa proposta.Por isso, o jogo de apresentação aos sócios deste domingo pode também ser o último de Bruno Fernandes em Alvalade.Os leões, que chegaram a Portugal moralizados pelo empate (2-2) frente ao Liverpool, vão assim fazer o derradeiro teste tendo em vista a preparação para a Supertaça. O encontro frente ao Benfica joga-se no domingo, dia 4 de agosto, no Estádio Algarve.O médio Petrovic, de 30 anos, está prestes a reforçar o Huesca, revelou este sábado a imprensa espanhola. As negociações estão avançadas. Varandas quer reduzir a massa salarial do clube.Recuperámos a hegemonia do futebol português." Esta é uma das ideias fortes do discurso de Luís Filipe Vieira nos EUA. Para o presidente das águias, que à hora do fecho desta edição se preparava para falar na inauguração da Casa do Benfica em New Bedford, a aposta nos jovens formados no Seixal é a imagem de marca do clube: "O nosso melhor cartão de visita é a excelência da nossa formação e o ADN dos jogadores à Benfica."O recorde de vendas - como a de João Félix, que saiu por 126 milhões de euros - é visto como um "sinal claro de prestígio e confiança". Ainda assim, há condições financeiras para reter talento no Benfica: "Essa será a única forma de darmos um salto qualitativo e ambicionar uma conquista europeia nos próximos anos, face à diferença de orçamentos em relação aos clubes das cinco Ligas mais ricas da Europa."Luís Filipe Vieira sublinhou a confiança no futuro: "Revalidar o título e lutar pela conquista de todas as provas onde o nosso clube entrar. Queremos ganhar pelo Benfica, vencer pelo Benfica, festejar pelo Benfica e nunca contra ninguém."Luís Filipe Vieira assiste este domingo (20h06, Sport TV2) ao jogo entre o Benfica e o Milan, que encerra a participação do clube da Luz na International Champions Cup.