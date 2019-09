Bruno Fernandes parte duas portas no Estádio do Bessa após expulsão

Bruno Fernandes não conteve a sua revolta com a expulsão no jogo do Bessa, diante do Boavista (1-1), e a caminho do balneário partiu duas portas a pontapé, apurou oO médio leonino foi expulso, por acumulação de cartões amarelos aos 90+1’ no jogo da quinta jornada da Liga. Dirigiu-se ao balneário e durante o caminho pontapeou duas portas de madeira, que partiu.sabe que o segurança que estava no local ainda o tentou acalmar e impedir que o internacional português tivesse aquele comportamento. Houve mesmo uma troca de palavras mais exaltadas, mas não passou disso.Os dirigentes boavisteiros comunicaram os estragos aos delegados da Liga (Vítor Ferreira e António Reis) presentes no recinto dos axadrezados, mas não referiram nomes, dizendo apenas que teria sido um jogador do Sporting a partir as portas.O incidente figura no relatório dos delegados que, sabe o, confrontaram os dirigentes leoninos. Contudo, estes terão apontado outro culpado para o incidente.Segundo as imagens a que oteve acesso, é clara a revolta e frustração do jogador, que vai falhar a próxima partida dos leões para o campeonato frente ao líder Famalicão em Alvalade na próxima segunda-feira.A expulsão, por duplo cartão amarelo, vale um jogo de suspensão. Mas é certo que estes incidentes não vão fazer aumentar o castigo em jogos. Devem resultar apenas numa multa e no pagamento dos estragos.Contudo, esta atitude do atleta não vai também impedir que o Sporting avance com um recurso numa tentativa de despenalizar o jogador. O Sporting revelou 11 lances em que Bruno Fernandes foi travado pelos adversários, mas apenas foram marcadas cinco faltas.contactou o Sporting para uma reação ao sucedido no Bessa, mas o clube recusou comentar o caso, referindo desconhecer a existência de um processo ou inquérito."Nos jogos não entram orçamentos nem passado", afirmou esta quarta-feira Leonel Pontes, na antevisão do jogo com o PSV."Tudo depende da dinâmica e da forma como encaramos as incidências desses jogos. Pela frente temos uma história diferente, um novo jogo, imprevisível", adiantou o técnico, que se estreia esta quinta-feira (17h55) nas competições europeias, mas desvalorizou esse facto."Mais importante do que a minha estreia é o Sporting. Temos de lutar para passar a fase de grupos", referiu.