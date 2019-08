Bruno Fernandes quer sair do Sporting com título da Supertaça

Bruno Fernandes quer despedir-se do Sporting com a conquista da Supertaça. Osabe que o médio leonino, no sentido de tranquilizar os companheiros quanto ao comprometimento com o grupo, fez saber no balneário que está de corpo e alma no jogo que decide o primeiro título da época e que junta os vencedores do campeonato e da Taça de Portugal da época passada.A mensagem de Bruno antes do jogo com o Benfica foi tida como uma despedida. A sua saída do clube, após este jogo, está praticamente garantida.Segunda-feira, apurou o, o Manchester United irá fazer chegar à SAD leonina uma proposta firme pelo médio de 24 anos. Esse poderá ser um fator de desbloqueio do processo que tem sido a maior novela do defeso futebolístico em Portugal.Na última reunião entre Bruno Fernandes e Frederico Varandas, o jogador pediu ao presidente para não lhe "cortar as pernas", no sentido de prosseguir a carreira no estrangeiro. Da boca do dirigente teve a garantia de que sai desde que surja uma "boa proposta" para todas as partes.A única oferta oficial chegou na semana passada: 60 milhões de euros incluindo objetivos, feita pelo Tottenham. Não está descartada a hipótese Real Madrid, negociação intermediada através da parceria entre o empresário de Bruno Fernandes, Miguel Pinho, e Jorge Mendes.A Supertaça vai ter 30 mil adeptos no Estádio Algarve. As portas abrem ao público duas horas antes do início do jogo (20h45). Haverá animação até ao pontapé de saída com a atuação do grupo Expensive Soul.A claque do Benfica ficará instalada na bancada do lado sul do estádio. A do Sporting ocupará o setor oposto. Todos os espectadores acima dos 6 anos pagam bilhete e as crianças dos 3 aos 6 anos ficam sujeitas a um termo de responsabilidade.