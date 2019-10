Bruno Fernandes renova esta semana com o Sporting

A renovação, de resto, tem apenas que ver com questões financeiras. O tempo de duração do contrato mantém-se inalterado (termo em 2023). Também a cláusula de rescisão irá manter-se nos 100 milhões euros.



Por definir está uma salvaguarda que garante ao jogador poder decisão se chegarem propostas concretas acima de valor a determinar. Caso o Sporting as rejeite, Bruno será recompensado.



PORMENORES

Tottenham interessado

O Tottenham, que no último defeso chegou a ter acordo com Bruno Fernandes – Sporting não aceitou proposta de 45 milhões mais 20 por objetivos – poderá voltar à carga em janeiro.



Elogios a Jorge Jesus

"Não posso dar grande moral a Jorge Jesus, senão ele diz que me ensinou tudo", disse Bruno Fernandes numa entrevista onde elogia o técnico do ‘Fla’.

O processo tendente à renovação de Bruno Fernandes deverá ficar concluído esta semana. O jogador está ao serviço da seleção nacional, que mais logo (19h45) joga na Ucrânia, e, tal como onoticiou, as partes acordaram fechar o acordo após a dupla jornada da equipa das quinas na fase de qualificação para o Euro 2020.Os termos do referido acordo estão globalmente definidos. Bruno Fernandes passará a ganhar um salário anual bruto na ordem dos 4 milhões de euros (aufere agora 3 milhões). Este valor, contudo, está dependente de ajustes que podem acontecer, decorrentes da parte que falta acertar: prémios por objetivos. Neste item entra o número de golos e de assistências feitos pelo médio de 25 anos.