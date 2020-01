Bruno Fernandes revela que “o amor pelo United começou com Ronaldo”

Bruno Fernandes foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Manchester United até 2025 e não esqueceu Cristiano Ronaldo.

"O meu amor pelo Manchester United começou quando via o Cristiano Ronaldo jogar e, desde então, fiquei adepto deste grande clube. Vir jogar para o United é incrível. Trabalhei no duro para chegar aqui e posso prometer aos adeptos que vou dar tudo por este emblema para ajudar a ter sucesso e a conquistar troféus", disse Bruno Fernandes, que rendeu no imediato 55 milhões de euros ao Sporting e ainda poderá dar mais 25 milhões por objetivos.

O médio passou a manhã em testes médicos e assinou à tarde. Vai ganhar cerca de cinco milhões de euros líquidos por ano. O dia desta quinta-feira foi ainda preenchido com o aniversário da filha, Matilde, que completou três anos. Esta sexta-feira já vai treinar e pode ser opção para a partida diante do Wolverhampton (este sábado, 17h30). Bruno Fernandes não deverá ser titular, mas poderá fazer a estreia em Old Trafford.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer até confidenciou que "todos ficaram tremendamente impressionados com os atributos futebolísticos" de Bruno, mas mais ainda por "ser um excelente ser humano, com grande personalidade e qualidades de liderança".



Esforço por avançado

Frederico Varandas quer contratar mais um avançado para colmatar a lesão de Luiz Phellype. Taremi (Rio Ave) estava referenciado, mas foi considerado caro (5 milhões de euros).