Bruno Fernandes sai do Sporting após Supertaça frente ao Benfica

São os dois ousados. Mal substituiu Rui Vitória no comando da equipa do Benfica, Bruno Lage teve a ousadia de lançar um miúdo de 19 anos para a titularidade e foi amplamente recompensado porque o miúdo de 19 anos lançou o Benfica de Lage para o título de campeão nacional.



Depois de sentar Jonas no banco, Lage sentou também Jardel e Fejsa no banco promovendo a titulares Ferro e Florentino, outros dois garotos.



Marcel Keizer é muito ousado também porque vive no seu mundo e nunca se queixa. Isto tem valor.



Carlos Anjos Comentador CM/CMTV

É difícil fazer essa comparação. São dois técnicos com pouca experiência na Liga, na qual treinaram apenas o Sporting e o Benfica, numa época que nem sequer haviam iniciado.



Não foram eles que escolheram os plantéis, pelo que tiveram de se adaptar ao que encontraram. Lage teve a vantagem de conhecer o Benfica, os jogadores e a Liga.



Keizer teve de se adaptar a tudo e fazer uma aprendizagem rápida sobre o Sporting. São dois treinadores que gostam de jogar ao ataque, mas, acima de tudo, são muito racionais.





O jogo da Supertaça deve ser o último de Bruno Fernandes enquanto jogador do Sporting. Segundo apurou o, o Tottenham está na linha da frente para contratar o médio português, mas o Real Madrid entrou em cena e quer desviar o jogador.Certo é que a saída de Bruno Fernandes só ficará fechada depois de disputado o primeiro troféu da época, frente ao Benfica (este domingo, no Estádio Algarve, às 20h45).acompanhou a chegada de Bruno Fernandes à Academia de Alcochete, onde esteve reunido, durante a manhã desta sexta-feira, com o agente Miguel Pinho, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o diretor desportivo dos leões, Hugo Viana.O tema em cima da mesa foi a última investida do Tottenham e a abordagem do Real Madrid, uma hipótese que está a ser negociada em consonância entre Jorge Mendes e Miguel Pinho.Os ‘merengues’ querem avançar com tudo para garantir o capitão do Sporting, até porque sabem que o Tottenham está disponível para subir o valor da proposta apresentada esta sexta-feira na reunião.A SAD leonina já recusou duas propostas dos ingleses pelo internacional português, uma no valor de 45 milhões de euros e outra de cerca de 60 milhões.Também o Manchester United continua na corrida pelo médio, de 24 anos, e poderá avançar com uma proposta nos próximos dias. Segundo a imprensa inglesa, os ‘Red Devils’ já garantiram a contratação do defesa Harry Maguire ao Leicester (a troco de 92 milhões de euros) e podem agora avançar pelo jogador do Sporting.Tottenham e United querem fechar a contratação o mais depressa possível, porque o mercado de transferências encerra em Inglaterra na próxima quinta-feira, dia 08. Já o Real Madrid tem a vantagem de o mercado espanhol fechar apenas a 02 de setembro.Apesar de estar iminente a saída de Bruno Fernandes, o jogador continua a ser opção para Marcel Keizer no jogo deste domingo.O médio integra a lista de convocados para a Supertaça.Marcel Keizer deixou fora da lista de convocados para a Supertaça Bruno Gaspar, Quaresma, Plata, Miguel Luís, Nuno Mendes e Bragança, além dos lesionados Ristovski, Rosier, Battaglia, Jovane e Camacho.