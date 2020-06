Bruno Fernandes salva contas do Sporting

O Sporting fechou o 3º trimestre da época com um lucro de 30,2 milhões de euros graças à venda de Bruno Fernandes. A transferência do médio para o Man. United permitiu o encaixe imediato de 55 milhões de euros (há mais 25 milhões de euros previstos em objetivos), empurrando os ganhos com a transação de jogadores para os 96,6 milhões de euros. Juntando esse montante aos 59,5 milhões de euros da receita operacional, dá um volume de negócios recorde para a SAD leonina de 156,1 milhões de euros.Sem os milhões pagos pelo Manchester United por Bruno Fernandes no mercado de janeiro, as contas leoninas não seriam tão positivas. Excluindo a transação de jogadores, o saldo entre receita e despesa de julho de 2019 a março de 2020 é negativo em 23,6 milhões de euros, um agravamento de 5 milhões de euros face ao período homólogo.A poupança de 3,1 milhões de euros nos gastos com pessoal não chegou para evitar o aumento da despesa operacional, que passou de 79,9 milhões de euros para 83,1 milhões de euros. E a isso soma-se uma diminuição da receita de 61,2 milhões de euros para 59,5 milhões de euros.Só os 45,3 milhões de euros de lucro com a venda de jogadores salvam as contas. Sinal disso é que os capitais próprios são agora positivos em 6,6 milhões de euros.As contas revelam que a dívida a fornecedores passou de 48 milhões de euros para 62 milhões de euros, uma subida de 14 milhões de euros. Grande parte deste valor deve-se à contratação do treinador Rúben Amorim, que os leões dizem ter custado 10 milhões de euros.Um grupo de sócios vai juntar, entre 16 de junho e 8 de julho, 50 adeptos para debater temas fraturantes do clube, na iniciativa Sporting com Rumo, que é aberta ao público.O médio Wendel (traumatismo no joelho direito) e o avançado Luiz Phellype (recupera da operação ao joelho direito) foram as únicas baixas no treino deste domingo do Sporting.