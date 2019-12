Bruno Lage acredita na Liga Europa: "um golo de cada vez"

É o jogo do tudo ou nada para o Benfica. Já afastado da Liga dos Campeões, o clube da Luz está obrigado a vencer o jogo desta terça-feira (20h00) com o Zenit, na Luz, para garantir um lugar na Liga Europa. E é aqui que a calculadora entra em ação.O melhor cenário será a equipa de Bruno Lage ‘bater’ os russos por 2-0 ou qualquer vitória por três ou mais golos. Nessa condição, garante de imediato a qualificação. Caso ganhe por 1-0 ou diferença de um golo, já não dependerá só de si e terá de esperar que o Lyon perca com o Leipzig.Contas à parte, Bruno Lage mostrou-se confiante naquilo que os jogadores podem fazer e exige uma equipa "consistente" durante 90 minutos. "A pressa não resulta. Não vamos marcar dois golos de uma só vez, mas sim um de cada vez. Temos de dar continuidade às boas exibições e ver estes jogos como oportunidades, e não com receio de que algo possa correr menos bem", disse esta segunda-feira o técnico, na antevisão daquele que será o último jogo do Benfica na Champions esta época.Sofrer um golo significa ter de marcar quatro e Lage deixou um alerta: "Temos de estar preparados para tudo e ter a capacidade de criar espaços para chegar a zonas de finalização. Temos de manter o equilíbrio".Apesar das ausências do lado dos russos, Bruno Lage antevê dificuldades frente a uma equipa que "vale muito" enquanto coletivo. "Tudo pode acontecer. [O Zenit] tem uma dinâmica muito interessante com os quatro homens da frente. É também muito sólida a defender. Acima de tudo, é uma equipa muito experiente", referiu.O Benfica criticou esta segunda-feira o FC Porto, depois dos protestos dos dragões no jogo com o Belenenses (1-1), domingo, considerando "que nunca, como nesta jornada, foi tão evidente a pressão exercida sobre as equipas de arbitragem de quem anseia desesperadamente por um regresso a um passado de triste memória"."Dizer que só os burros e os estúpidos falam de arbitragem era toda a divisa de quem se habituou a decidir nomeações, a premiar com viagens e fruta os mais fiéis servidores, e para quem o VAR só é bom, por exemplo, como aquele que existiu na famigerada meia-final da Taça da Liga da época passada", escreve o clube da Luz na sua newsletter, recordando o jogo em que os dragões eliminaram o Benfica (3-1.)."No Benfica não há jogadores intocáveis porque temos um plantel de muita qualidade e recheado de talento. Aqui, o nosso foco é trabalhar todos os dias, merecer a confiança do mister e ser titular", disse segunda-feira Pizzi, na antevisão do jogo desta terça-feira com o Zenit."A primeira coisa que digo aos pontas de lança é para começarem a ver o canal Panda. É meio caminho andado para estarem sempre tranquilos", disse o técnico, quando questionado sobre as prestações de Carlos Vinícius."O Benfica foi grande e tem de voltar a ser grande em termos internacionais. O nome do Benfica vale por jogadores [como ‘Pipi’, ver pág. 32] que fizeram essa história", considerou esta segunda-feira o técnico dos encarnados.