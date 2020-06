Bruno Lage admite pedir demissão

A continuidade de Bruno Lage à frente do comando técnico do Benfica pode estar à distância de novo desaire na próxima quarta-feira com o Rio Ave. O CM sabe que o treinador está a ponderar apresentar a demissão caso não vença em Vila do Conde.

O técnico dos encarnados já tinha revelado junto de um círculo mais próximo de amigos que estava a equacionar deixar o clube se as águias saíssem derrotadas em Portimão. O empate também não foi o resultado que mais agradasse, mas ainda assim permite às águias continuarem na luta pelo título.

Bruno Lage continua a preparar o jogo da próxima semana, no Seixal, e só depois desse encontro poderá haver novidades quanto ao seu futuro no comando técnico da equipa.

Da parte de Luís Filipe Vieira existe também a convicção de que um resultado que não seja a vitória com o Rio Ave pode tornar o ambiente insustentável. Ainda assim, Vieira é avesso em trocar de técnico no decorrer de uma época (Lage foi uma das exceções).

Tal como o Correio da Manhã avançou na sua edição da última sexta-feira, o líder dos encarnados está a ser pressionado para fazer cair o treinador que conduziu a equipa a uma série de maus resultados e consequente perda da liderança na Liga (quatro empates consecutivos).

Para já Lage ainda acredita que tem condições para ficar e conseguir vencer todos os jogos até final. A distância de dois pontos para o líder FC Porto permite sonhar com o bicampeonato, apesar das exibições pouco conseguidas dos últimos jogos. Além disso, também há a final da Taça de Portugal (ainda sem data definida). O Benfica discute o troféu com o rival FC Porto.

O treinador, de 44 anos, renovou recentemente o contrato até 2024, mas sempre disse que sairia se achasse que estaria a ser um problema para o clube que conduziu à conquista do título em 2018/2019.



PORMENORES

Apoio a Grimaldo

O Benfica partilhou nas redes sociais um vídeo de apoio a Grimaldo com a legenda: "Estamos à tua espera Grimaldo." O espanhol lesionou-se no joelho esquerdo com o Portimonense e não deve jogar mais esta época.



AG no dia 26 de junho

A assembleia-geral ordinária para votação do orçamento e plano de atividades para a temporada 2020/21 foi agendada pelo Benfica para o próximo dia 26 de junho, uma sexta-feira. A votação será por via eletrónica nas instalações do clube e as perguntas a dirigir à direção enviadas por email.