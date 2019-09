Bruno Lage aposta na fórmula inicial

Bruno Lage vai regressar ao ‘formato’ mais habitual do onze encarnado frente ao Moreirense, depois das críticas que lhe foram apontadas no confronto com o Leipzig, na ronda inaugural da Champions.Seferovic deve recuperar a titularidade na frente de ataque do Benfica, assim como é expectável que Rafa entre nas opções iniciais para o jogo de sábado, em Moreira de Cónegos. Recorde-se que ambos foram lançados na partida frente ao alemães e demoraram 8 minutos a construir o golo que reduziu a desvantagem (resultado final foi 1-2).A maior dúvida do treinador do clube da Luz prende-se com a disponibilidade física de André Almeida, que pode ser alvo de novo ato de gestão do plantel por parte de Bruno Lage, também em função da boa resposta de Tomás Tavares no lado direito da defesa frente ao rival alemão.As várias mudanças operadas por Bruno Lage na derrota europeia frente ao Leipzig – com a entrada de Jota, Cervi e Tomás Tavares diretamente para o onze – foram alvo de diversas críticas do universo encarnado, que apontou o dedo ao treinador pela pouca ambição demonstrada na Liga dos Campeões.O principal objetivo da temporada do Benfica é a conquista do título nacional e, com o regresso aos jogos da Liga, Bruno Lage ‘vai emendar a mão’ e lançar a fórmula original dos encarnados.