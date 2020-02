Bruno Lage assume que Benfica não abdica da Liga Europa

O Benfica está em desvantagem (1-2) na eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa com o Shakhtar, mas Bruno Lage quer ultrapassar os ucranianos e ir longe na prova. "A preferência é o jogo seguinte. Vencer um jogo e preparar o seguinte é diferente de não vencer e preparar o jogo que se segue. Todos os que subirem ao relvado estarão disponíveis para jogar. Nunca abdiquei de nenhuma competição", disse esta quarta-feira o técnico na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h00), com a equipa de Luís Castro.Lage, questionado pelo, não quis revelar se a conquista da Liga Europa foi pedida por Luís Filipe Vieira: "O presidente diz-me sempre para ganhar o próximo jogo. O que falámos em particular fica entre nós."Sobre o jogo com o Shakhtar, o técnico sabe o que a equipa tem de fazer para rumar aos oitavos: "Há que ter uma entrada forte. Sabemos o que temos de fazer com e sem bola e não dar os espaços que o Shakhtar gosta de ter." Os problemas defensivos dos últimos encontros voltaram a ser tema abordado por Lage. "Temos de ser mais competentes no momento defensivo. Não é em termos individuais e de setor, mas em termos coletivos. Este jogo não é mais fácil nem menos fácil, é diferente porque é aquele onde se decide tudo", garantiu o treinador, que abordou especificamente as últimas exibições de Ferro: "Houve uma análise crítica, nunca no sentido de apontar o erro ou de responsabilizar alguém, mas sim de identificar e perceber como melhorar."Samaris foi titular no último duelo, com uma boa exibição, mas o técnico não quis confirmar se o grego vai manter a titularidade: " Eu aposto em toda a gente. No Samaris, no Tino, no Julian, no Adel, no David Tavares... Qualquer um destes médios está preparado para jogar."O momento de forma de Adel Taarabt voltou a merecer rasgados elogios. "O que me dá prazer é ver o Adel corresponder à decisão, não minha, mas do Benfica, de lhe dar mais uma oportunidade", salientou. A terminar, o técnico disse esperar que o apoio do público hoje presente na Luz impulsione a equipa para a vitória.Ebuehi, Morato, Kalaica e Tiago Dantas, que alinham na equipa B, marcaram ontem presença no treino do Benfica no Seixal.O grego Samaris e o brasileiro Carlos Vinícius, que saíram com problemas físicos no jogo com o Gil Vicente, na segunda-feira, integraram sem limitações o treino de ontem no Seixal."Espero sair mais feliz amanhã [hoje] na Luz com um grande resultado e com a qualificação para a próxima ronda", disse ontem o brasileiro Ismaily, jogador do Shakhtar que já passou por Portugal.Jardel, André Almeida, Gabriel e Zivkovic (todos lesionados) são baixas confirmadas para o duelo desta quinta-feira com Shakhtar. O lateral-direito é aquele que tem o processo de recuperação mais adiantado.