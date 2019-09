Bruno Lage aumentado para um milhão de euros

O bom trabalho desenvolvido pelo treinador Bruno Lage no comando técnico da equipa de futebol do Benfica e o facto de vários clubes europeus já terem pedido informações sobre o treinador à SAD e ao seu empresário, Jorge Mendes, vão levar Luís Filipe Vieira a avançar com uma atualização do contrato entre as partes.

Segundo apurou o CM, Bruno Lage vai passar a ganhar um milhão de euros limpos. É mais do dobro daquilo que o técnico de 43 anos aufere neste momento (cerca de 450 mil euros). Esta melhoria não mexe com o tempo de duração do contrato em vigor, que expira em 2023. A cláusula de rescisão, que protege o Benfica da investida de potenciais interessados, também irá disparar. A ideia dos responsáveis da SAD é elevar a fasquia para os 20 milhões de euros.

Vieira quer avançar o mais rapidamente possível com esta atualização salarial. Isto porque Bruno Lage passará a estar mais exposto na mostra do futebol europeu a partir da próxima terça-feira, dia em que o Benfica inicia a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões, em casa, frente ao RB Leipzig, da Alemanha. Uma competição em estreia para o treinador, que na época passada apenas competiu, externamente, na Liga Europa.

Desde que assumiu o comando técnico da equipa de futebol do Benfica, em janeiro deste ano, Bruno Lage fez 34 jogos, nos quais contabiliza 27 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Na Liga portuguesa apenas perdeu um jogo, frente ao FC Porto, já nesta época. Mas isso em nada afetou a confiança dos responsáveis da SAD.



PORMENORES

Milan por Gedson

O AC Milan pode avançar em janeiro para a contratação de Gedson. Segundo notícias provenientes de Itália, os rossoneri terão pedido informações sobre o jogador de 20 anos, que recupera de uma intervenção cirúrgica (quinto metatarso do pé direito). Regressa em outubro.



Baixa no Gil Vicente

Alex Pinto é baixa certa na equipa do Gil Vicente para o encontro de amanhã na Luz, com o Benfica. O lateral-direito não pode jogar por estar em Barcelos cedido pelos encarnados. Para o seu lugar deverá avançar em estreia Fernando Fonseca.



Raymond apontado

O Benfica está interessado em Jadan Raymond, do Crystal Palace, segundo o ‘Daily Mail’. O médio tem contrato de formação e pode custar 280 mil euros. O jovem, de 15 anos, integrou a seleção inglesa de sub-17 que venceu a Syrenka Cup.