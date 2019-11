Bruno Lage aumentado sem renovação

É um aumento salarial e não uma renovação. O melhor treinador do Mundo [José Mourinho] assinou esta semana até 2023 e o meu contrato também é até 2023, por isso não faz sentido qualquer renovação. Não é um assunto que me tira o sono". Foi desta forma que Bruno Lage respondeu esta sexta-feira ao, quando questionado sobre a renovação de contrato com o Benfica, na antevisão do jogo (hoje, 20h45) com o Vizela, para a Taça de Portugal.Contratos à parte, o foco do técnico está na deslocação ao terreno do líder da Série A do Campeonato de Portugal. "Não pode haver espaço para facilidades. Do outro lado está sempre alguém que tem a ambição de fazer história. Lembro-me, por exemplo, quando o Sheffield eliminou o Arsenal, em casa, quando nada o fazia prever. Do nosso lado tem de haver responsabilidade máxima de seguir em frente", disse Bruno Lage, que por isso mesmo garantiu que não fará poupanças a pensar no jogo com o Leipzig (dia 27), da Liga dos Campeões: "A nossa intenção nunca é rodar a equipa, mas sim apresentar a melhor solução."Fora das opções para a deslocação a Vizela está Seferovic (lesionado) e o treinador não revelou se Raul de Tomas substituirá o avançado suíço na frente de ataque. "As janelas de oportunidade são para todos os jogadores, não só para o Raul. O mais importante é que ele tenha estabilidade, porque da nossa parte há total confiança. Tem de continuar a trabalhar da mesma forma e quando tiver uma oportunidade, tem de contribuir para aquilo que é o trabalho da equipa", afirmou.Numa primeira reação ao novo relvado da Luz, substituído recentemente, Lage garantiu que se notam diferenças: "Independentemente de a bola circular melhor ou pior, o importante foi corrigir o facto de o relvado deslizar e provocar lesões, como as do Chiquinho e, mais recentemente, do Rafa. Nota-se que é um relvado diferente."O defesa Rúben Dias está fora da lista de convocados de Bruno Lage para a deslocação de hoje, ao final do dia (20h45), ao terreno do Vizela. Uma ausência por opção do treinador. A dupla de centrais deverá então ser formada por Ferro e Jardel.Do lote de eleitos para o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal também não fazem parte Rafa, Seferovic, David Tavares, Svilar e Taarabt, todos eles entregues aos departamento médico.O Vizela, adversário de hoje do Benfica, é líder destacado da Série A do Campeonato de Portugal. Tem 28 pontos, mais três do que o Sp. Braga B. Há grande expectativa na cidade do distrito de Braga que tem cerca de 13 mil habitantes (ver reportagem no caderno Sport).O jogo terá lugar no Estádio do Futebol Clube de Vizela, que tem lotação para cerca de seis mil espectadores. Os bilhetes de ingresso estão esgotados desde a passada quinta-feira.Questionado sobre o que falta a Jota para se afirmar na equipa principal, Bruno Lage recordou João Félix: "Verifiquem os minutos dele até esta fase da Liga e depois vejam a 2ª volta que fez. Vocês só estão a ver a perspetiva do Jota e eu estou a ver a perspetiva de 26 jogadores, mais três guarda-redes.""Temos de estar focados em nós [jogadores e equipa técnica] e no ciclo infernal que aí vem", disse Lage sobre abertura do mercado de inverno.