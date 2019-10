Bruno Lage: "Relvado já nos roubou Chiquinho e Rafa"

O relvado da Luz continua a ser tema de conversa no Benfica com o técnico Bruno Lage a admitir que o mau estado da relva tem sido um problema: "O relvado não recuperou e já nos tirou o Chiquinho e o Rafa".Para além das lesões, o tapete verde tem também contribuído para a inconstância exibicional, assumiu o técnico: "Não podemos esconder o que é visível, desde o jogo com o Anderlecht [em julho] nunca conseguiu recuperar, tem-nos trazido alguns problemas, nota-se na circulação da bola, a bola não circula, o que significa mais desgaste físico". Sobre a lesão de Rafa , que vai afastar o jogador cerca de três meses, Lage fez a descrição de como tudo se passou: "É imaginar que estão no chuveiro, uma perna escorrega e a outra fica fixa".Na antevisão do jogo de domingo (15h00, Sport TV1) com o Tondela, o treinador das águias voltou a falar sobre a falta de eficácia dos homens da frente. "Para marcar golos dependemos sempre de quem os marca. É uma falsa questão. O mais importante é o coletivo dar uma boa resposta. Aquilo que é mais importante é tirarmos partido do nosso coletivo e coletivamente resolvermos os problemas em cada jogo. Não me interessa quem faz os golos", salientou.O Tondela é uma equipa "com muita dinâmica, com uma forte pressão na frente" e Lage sabe que terá de ser um Benfica forte para vencer um adversário que está a fazer um "início de época muito bom". "Temos de dar o nosso melhor para vencer, que é aquilo que pretendemos. Queremos reentrar no campeonato a vencer", destacou o técnico dos encarnados."Podemos contar com Chiquinho a qualquer momento, já treina muito bem há duas semanas, foi uma recuperação fantástica", disse este sábado Bruno Lage. O médio teve uma desinserção do adutor à esquerda (a mesma lesão de Rafa) no jogo com o FC Porto no final de agosto. Quem também está apto para dar o contributo à equipa é o suíço Seferovic. O avançado saiu lesionado no encontro com o Lyon para a Champions mas recuperou.O espanhol Raul de Tomas é baixa de última hora para Bruno Lage. O avançado, de 25 anos, contraiu uma entorse no pé esquerdo e não viajou com a equipa para Tondela.