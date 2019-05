Bruno Lage: “Contente com o meu primeiro título”

Fico feliz por ter conquistado o meu primeiro título a nível sénior, mas o que me deixa mais satisfeito é ver este público fantástico a vibrar e ver a alegria estampada na cara dos meus jogadores", disse este sábado Bruno Lage, após a vitória frente ao Santa Clara (4-1) que garantiu a conquista do 37º campeonato para o Benfica."O mais importante era conquistarmos os três pontos e encerrar aquilo que foi um percurso e uma segunda volta fantásticos. Depois, fiquei a ver aquilo que eu mais queria ver, que era a alegria dos nossos adeptos e dos nossos jogadores. Só fazia sentido assim", reforçou o técnico, de 43 anos.Sobre a recuperação do Benfica na segunda volta (que chegou a estar a sete pontos do então líder FC Porto), Lage explicou o segredo: "É o trabalho. É a perspetiva de ter um ritmo de trabalho diferente. Sentimos que o valor estava cá, porque esta equipa já tinha vencido anteriormente. Às vezes é apenas um clique, tentar reinventar, renovar, mexer nas dinâmicas da equipa e as coisas correram com naturalidade. Neste momento, o mais importante é festejarmos e estarmos contentes com o trabalho realizado."Bruno Lage sucedeu a Rui Vitória no início de janeiro.