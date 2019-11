Bruno Lage corrige erros do central Ferro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Falta de agressividade no jogo aéreo e dificuldades nas bolas em profundidade. Estas são as debilidades que Bruno Lage tem tentado corrigir no central Ferro, sabe oDepois de um final de época em grande, em que agarrou a titularidade na equipa que se tornou campeã nacional, o jogador de 22 anos tem revelado pouca evolução nestas duas situações de jogo. O clássico com o FC Porto na Luz (derrota 0-2) foi ... < br />