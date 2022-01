Nove dias antes de sair do Benfica pela porta pequena - colocou o lugar à disposição após a derrota com o Marítimo, a 29 de junho de 2020 - Bruno Lage já era um homem derrotado. Queria apostar nos miúdos e não o deixavam, garantia que muitos dos que jogavam na equipa principal do Benfica deviam ser ‘corridos’ do clube, para poder contar com quem verdadeiramente valia a pena.