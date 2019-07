Bruno Lage dá confiança ao guarda-redes Odysseas Vlachodimos

O Benfica quer reforçar a baliza, mas Bruno Lage mantém toda a confiança no guarda-redes grego Odysseas. No trabalho diário das águias nos EUA, o técnico tem-se mostrado interventivo, incentivando e corrigindo as ações do jogador, apurou oLage pretende um novo elemento para a baliza de modo a lutar com Odysseas pela titularidade. O treinador entende que, independentemente da chegada de um novo nome, o grego parte com vantagem para a nova temporada. Ainda assim, o técnico acredita que esta pré-temporada está a servir para Odysseas melhorar os aspetos menos positivos demonstrados em 2018/19, como o jogo de pés e as saídas a cruzamentos.Goradas as contratações de Keylor Navas (vai continuar no Real Madrid) e de Mattia Perin (não passou nos testes médicos), as atenções da SAD estão em Gerónimo Rulli, argentino da Real Sociedad. Facundo Fraga, empresário do jogador, disse ontem ao jornal ‘AS’ que vai apresentar ao jogador a proposta do Benfica.Luís Filipe Vieira junta-se esta sexta-feira à comitiva do Benfica nos EUA. O presidente das águias inaugura no sábado a Casa do Benfica em New Bedford e vai assistir ao último jogo na International Champions Cup, domingo, com o AC Milan.